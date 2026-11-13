Gicela Andrade: 'El Consulado acompaña a sus familias'

Dado que los compatriotas fallecidos, entre ellos José Luis Caguana, cuya familia solicita la repatriación de sus restos hacia la parroquia Quisapincha, en Tungurahua, laboraban en las inmediaciones del edificio que colapsó en territorio estadounidense, la misión diplomática mantiene un acompañamiento continuo y asistencia integral para los allegados en este proceso, informó Gicela Andrade, cónsul general de Ecuador en Nueva York.

Según Andrade, la institución mantiene activos los protocolos de asistencia y coordinación internacional para agilizar los trámites correspondientes y atender las demandas de los familiares, señaló la cónsul general de Ecuador en Nueva York.