Gilda Alcívar: 'Tenemos alrededor del 1% de deserción escolar'

“Hemos bajado y ya tenemos alrededor del 1% de deserción escolar”, dice Gilda Alcívar, ministra de Educación, sobre el regreso a clases en la Sierra y Amazonía.

Alcívar analizó los indicadores del sistema educativo y las acciones prioritarias implementadas de cara al inicio de clases en el ciclo Sierra y Amazonía. Destacó que las estrategias de nivelación, acompañamiento territorial y retención estudiantil han permitido reducir la deserción escolar a una tasa cercana al 1%. Indicó que mantener a niños, niñas y adolescentes dentro de las aulas constituye un pilar esencial para el desarrollo social y la equidad en el país, por lo que el Gobierno enfoca sus esfuerzos en asegurar condiciones operativas, infraestructura adecuada y la permanente capacitación docente para sostener la escolaridad en todas las provincias.