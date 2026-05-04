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Entrevistas en 24 Horas

Fecha de publicación 04 may 2026 - 08:08

Gilda Alcívar: 'Estamos preparados para activar clases virtuales por el fenómeno de El Niño'

"Estamos preparados para activar clases virtuales si el fenómeno de El Niño lo requiere" señaló Gilda Alcívar, ministra de Educación, sobre el plan de contingencia educativa.

Además aseguró que la cartera de Estado cuenta con los protocolos necesarios para garantizar la continuidad del aprendizaje ante posibles emergencias climáticas, priorizando la seguridad de los estudiantes mediante la transición a modalidades no presenciales en las zonas afectadas.

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