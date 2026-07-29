Gilda Alcívar: 'Tenemos el protocolo que permite activar clases virtuales en caso de ser necesario'

"Tenemos el protocolo que permite activar clases virtuales en caso de ser necesario (por el fenómeno de El Niño) solamente en las unidades educativas de las áreas afectadas", comentó Gilda Alcívar, ministra de Educación, sobre el plan de contingencia ante el Fenómeno de El Niño.

Alcívar, detalló el plan de contingencia del sistema educativo nacional para enfrentar las posibles afectaciones derivadas del fenómeno de El Niño. Explicó que la cartera de Estado cuenta con protocolos definidos para garantizar el derecho a la educación sin poner en riesgo la integridad de estudiantes y docentes. Señaló que la transición a la modalidad virtual o no presencial no se aplicará de forma masiva ni generalizada a nivel nacional, sino de manera focalizada y sectorizada, respondiendo a la evaluación técnica de los riesgos y a los daños reales que sufran los establecimientos en los territorios afectados.