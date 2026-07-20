Gisella Buendía y Alfonso Lasso: 'España demostró ser justo campeón'

"España demostró ser justo campeón y lo hizo con una superioridad. Hubo muchos factores que creo que influyeron, el factor físico, el tema de edad..." comento Gisella Buendía, periodista deportiva, sobre la final del Mundial 2026.

Buendía analizó la victoria de la selección española en la final de la Copa del Mundo. Destacó que el título de la Roja responde a una superioridad incuestionable a lo largo del torneo y el factor de la edad y el recambio generacional resultaron determinantes en las instancias decisivas de alta exigencia, permitiendo a España mantener un ritmo de presión e intensidad inalcanzable para otros planteles y consolidando un proceso futbolístico de primer nivel.