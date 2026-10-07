Gisella Buendía: 'Se habla de Nico Paz que podría asumir el 10'

“Se habla de Nico Paz que podría asumir, en un par de años, esa responsabilidad de ser el 10, no llevar el 10. Pero no hay alguien que todavía se le acerque a los talones”, comentó Gisella Buendía, periodista deportiva, sobre la despedida de Messi.

Buendía analizó la complejidad estructural, el peso simbólico y las proyecciones futbolísticas asociadas al eventual retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Evaluó los perfiles de la nueva camada de futbolistas en el entorno europeo, identificando a prospectos como Nico Paz como potenciales herederos de la creación de juego en el mediocampo albiceleste, aunque remarcó la enorme brecha futbolística e histórica que existe con la figura del capitán argentino. Indicó que asumir el rol creativo y la conducción futbolística del equipo implica un desafío táctico y psicológico de altísima exigencia que requerirá tiempo, madurez deportiva y una reestructuración colectiva en el esquema del seleccionado nacional.