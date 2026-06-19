Gisella Buendía y Hugo Quintana: 'La misión de Ecuador es buscar el gol'

"La misión ofensiva de Ecuador debe ser buscar el gol desde el inicio y sumar volumen de juego para acompañar a Plata" comentó Hugo Quintana, periodista deportivo, sobre las posibilidades de Ecuador en su segundo partido por la fase de grupos en el Mundial 2026.

Quintana analizó las necesidades estratégicas de la Selección Ecuatoriana de Fútbol de cara a su planteamiento en el segundo partido por fase de grupos. Indicó que, frente al rigor físico y defensivo de los rivales de grupo, el cuerpo técnico tricolor debe apostar por una postura agresiva y protagónica desde el pitazo inicial. Además, destacó que, el éxito del ataque nacional dependerá de la capacidad de los volantes y laterales para generar volumen de juego en campo contrario, evitando el aislamiento de figuras desequilibrantes como Gonzalo Plata y garantizando una transición rápida que rompa el bloque defensivo oponente.