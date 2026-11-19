Andrés Roche: 'Hay que tomar el territorio, porque cuando se...

Harold Burbano: “Esa excusa de ‘no es mi competencia’ ha sido la muletilla de Pabel Muñoz”

Frente a la postura de la actual administración municipal de eludir responsabilidades bajo argumentos legales de competencia, la crisis delictiva en los barrios de la capital exige crear un Comando Unificado Metropolitano, inspirado en el Bloque de Seguridad del Gobierno Nacional, y construir un cuartel en el parque Bicentenario, planteó Harold Burbano, candidato a la Alcaldía de Quito.

Según Burbano, la articulación operativa entre las instituciones municipales y las fuerzas del orden resulta indispensable para recuperar el control del espacio público y brindar respuestas efectivas a las demandas de protección de los quiteños.