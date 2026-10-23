Henry Cucalón: ´El poder no quiere un fiscal, quiere un alfil político´

Respecto a los cuestionamientos e injerencias sobre la Comisión Ciudadana de Selección para designar al próximo Fiscal General del Estado, se evidencia una pretensión histórica de los sectores de poder por cooptar el órgano de persecución penal para sus propios fines de impunidad y persecución, en lugar de priorizar un perfil técnico, probo e independiente, señaló Henry Cucalón, exministro de Gobierno.

Cucalón considera que este escenario expone serios riesgos institucionales y presiones políticas, comprometiendo la idoneidad del proceso e incitando a que la administración de justicia quede subordinada a intereses partidistas o coyunturales. Según el exfuncionario, garantizar la máxima transparencia en esta selección es determinante para evitar la cooptación del sistema de justicia y asegurar la verdadera independencia institucional.