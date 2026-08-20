Henry Cucalón: 'Los recursos son de la gente, son por constitución, por ley'

"Los recursos son de la gente, son por constitución, por ley" indicó Henry Cucalón, exsecretario del Municipio de Guayaquil, sobre la utilización de recursos para obras en el Puerto Principal.

Cucalón analizó la distribución de asignaciones fiscales, el respeto a la autonomía territorial y las obligaciones del Estado frente a la gestión de los fondos públicos. Destacó que las transferencias presupuestarias hacia los gobiernos locales y los sectores prioritarios no constituyen una concesión discrecional del Ejecutivo, sino una obligación mandada por la Constitución y el marco legal vigente. Señaló que se debe arantizar la entrega oportuna y transparente de estos recursos es indispensable para sostener la prestación de servicios esenciales, impulsar el desarrollo regional y fortalecer la institucionalidad democrática en el país.