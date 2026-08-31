Hernán Mendoza: 'Más de 140 ciudades podrían inundarse por el fenómeno de El Niño'

"Más de 140 ciudades de Ecuador podrían inundarse por el fenómeno de El Niño", indicó Hernán Mendoza, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Saneamiento y Ambiente, sobre la alerta roja por el Fenómeno de El Niño.

Mendoza analizó los escenarios de vulnerabilidad climática que enfrenta Ecuador ante el impacto del fenómeno de El Niño. Enfatizó que la combinación de precipitaciones extremas, el déficit de drenaje pluvial en los cantones y la falta de obras de infraestructura preventiva incrementan exponencialmente la exposición de asentamientos humanos y sectores productivos.