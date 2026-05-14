Hernán Pérez Loose: 'China ya no es la misma de hace una década'

"China ya no es la misma de hace una década" indicó Hernán Pérez Loose, jurista y exembajador de Ecuador ante la ONU, sobre el nuevo rol de Pekín frente a la visita de Trump.

Pérez señaló sobre el cambio de paradigma en la diplomacia asiática. Según el experto, la recepción del mandatario estadounidense en Pekín refleja una China consolidada como potencia global, que mantiene los protocolos de rigor pero marca una distancia estratégica, posicionándose como un par de igual a igual frente a Washington.