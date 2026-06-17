Hernán Pérez Loose: 'Es impostergable una reforma institucional que garantice Justicia'

"Es impostergable una reforma institucional que garantice una Justicia al servicio de los ciudadanos y no de los políticos de turno" indicó Hernán Pérez Loose, jurista, sobre reconfigurar el sistema de justicia.

Pérez Loose comentó sobre la urgencia estructural de reconfigurar el sistema de justicia en el país para blindarlo de las interferencias e intereses de las agrupaciones partidistas. Destacó que la persistente politización de las cortes erosiona la seguridad jurídica y debilita el estado de derecho, por lo que propone una reforma profunda y de fondo. Además, sostuvo que el verdadero éxito de una transformación judicial radica en diseñar mecanismos institucionales autónomos que prioricen la tutela efectiva y el servicio ágil a las necesidades cotidianas de los ciudadanos.