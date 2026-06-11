Hugo Quintana: 'La Selección ilusiona sus jugadores son piezas clave en equipos más importantes'

"La Selección ilusiona porque sus jugadores son piezas clave en los equipos más importantes del mundo" destacó Hugo Quintana, periodista deportivo, sobre las expectativas de cara al Mundial 2026.

Quintana analizó el gran momento que vive la Selección Ecuatoriana de Fútbol y el optimismo que genera su participación en la Copa del Mundo. Destacó que, a diferencia de épocas anteriores donde los futbolistas nacionales ocupaban roles secundarios en el exterior, la generación actual está compuesta por figuras consolidadas que asumen el liderazgo técnico y táctico en las ligas más competitivas del planeta, lo que eleva el techo competitivo de "La Tri".