Hugo Yepes: 'No hay un patrón que conecte cada uno de estos sismos'

“No hay un patrón que conecte cada uno de estos sismos”, dice el sismólogo Hugo Yepes sobre los sismos en América.

Yepes analizó la reciente actividad telúrica registrada en diversos puntos del continente americano, desmitificando la hipótesis de una causalidad directa o un efecto dominó entre los eventos sísmicos regionales. Explicó que los movimientos telúricos responden a procesos tectónicos locales e independientes en las distintas fallas y zonas de subducción de la placa Sudamericana y del Cinturón de Fuego del Pacífico. Recalcó que no existe una correlación temporal ni un patrón físico que conecte estos sismos entre sí, por lo que instó a las autoridades y a la ciudadanía a enfocar la gestión de riesgos en el fortalecimiento permanente de la infraestructura sismorresistente, el monitoreo continuo de los organismos técnicos y la actualización constante de los planes de evacuación comunitaria.