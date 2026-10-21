Isamael Quintana: 'Lejos de favorecer al candidato presuntamente beneficiado, le hace un flaco favor'

Respecto a la sospecha ciudadana de que el concurso para Fiscal General estaría hecho con nombre y apellido, es un 'flaco favor' para el candidato que se quiera beneficiar con la decisión final, señaló Ismael Quintana, abogado constitucionalista.

Quintana considera que erosiona la legitimidad de su gestión, comprometiendo la independencia del cargo e incitando al rechazo público e institucional desde el inicio de su mandato. Según el especialista, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Comisión Ciudadana de Selección deben garantizar la máxima transparencia, probidad y apego estricto a las normas de mérito y oposición para evitar impugnaciones éticas y desconfianza en la administración de justicia.