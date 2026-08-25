Jamil Mahuad: 'Solo la mala fe de esta jueza es más grande de su ignorancia'

“Primero, cuando el código decía que la máxima sentencia, si yo fuera culpable de todo, iba de cuatro a ocho años, me puso 12 años de prisión, solo la mala fe de esta jueza es más grande de su ignorancia”, dice Jamil Mahuad, expresidente de la República, sobre la jueza que llevó su caso y cómo se emitió su sentencia.

Mahuad analizó el proceso judicial ejecutado en su contra y los vicios procesales en la emisión de su condena. Señaló que la jueza a cargo del caso actuó con mala fe e ignorancia técnica al imponerle una pena de 12 años de prisión, a pesar de que el código penal aplicable fijaba un techo máximo de cuatro a ocho años para los cargos imputados. Destacó que esta desproporción sancionatoria refleja una motivación política y una vulneración flagrante al principio de legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso que deben regir la administración de justicia en el país.