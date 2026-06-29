Jimmy Montanero y Marlon Ayoví: 'Angulo y Plata son jugadores desequilibrantes'

"Angulo y Plata son jugadores bastante desequilibrantes y generan peligro para el equipo contrario" comentan Jimmy Montanero y Marlon Ayoví, exseleccionados nacionales, sobre jugadores referentes de la selección nacional.

Los exseleccionados examinaron las variantes ofensivas de la Selección Ecuatoriana de Fútbol de cara a los 16vos de final. Ayoví destacó que las características individuales de elementos como Nilson Angulo y Gonzalo Plata dotan al equipo de una imprevisibilidad indispensable en el fútbol moderno. Comentó que los torneos donde los rivales estudian rigurosamente los circuitos colectivos, es importante contar con futbolistas de alto nivel de inventiva, velocidad y capacidad para romper líneas en transición rápida, lo que puede marcar la diferencia para desestructurar cualquier bloque defensivo.