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Entrevistas en 24 Horas

Actualizado: 19 may 2026 - 08:05

John Reimberg: 'Aquiles Álvarez cuenta con privilegios y comunicación semanal'

"Aquiles Álvarez cuenta con privilegios y comunicación semanal; no hay reportes previos de deterioro" indicó John Reimberg, ministro del Interior, respecto a la situación de Aquiles Álvarez en la cárcel del Encuentro.

Además Reimberg desvirtuó las alertas sobre un supuesto quebranto crítico en la salud de Aquiles Álvarez y aclaró varios datos sobre los operativos ejecutados durante el último toque de queda. 

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