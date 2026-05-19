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John Reimberg: 'Aquiles Álvarez cuenta con privilegios y comunicación semanal'

"Aquiles Álvarez cuenta con privilegios y comunicación semanal; no hay reportes previos de deterioro" indicó John Reimberg, ministro del Interior, respecto a la situación de Aquiles Álvarez en la cárcel del Encuentro.

Además Reimberg desvirtuó las alertas sobre un supuesto quebranto crítico en la salud de Aquiles Álvarez y aclaró varios datos sobre los operativos ejecutados durante el último toque de queda.