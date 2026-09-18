John Reimberg: 'Jordán debería estar pronto en un avión hacia Ecuador'

“Xavier Jordán debería estar pronto en un avión hacia Ecuador”, indicó John Reimberg, ministro del Interior, sobre la documentación de Interpol que ya fue entregada al Gobierno de EE. UU.

Reimberg comentó los avances en las gestiones diplomáticas y judiciales destinadas a lograr la localización y retorno al país de procesados vinculados a causas de delincuencia organizada y corrupción. Confirmó que la documentación formal y las alertas emitidas a través de la Interpol han sido debidamente entregadas a las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos. Además indicó que, el cumplimiento riguroso de estos trámites técnicos y la cooperación bilateral expedita permiten prever una pronta ejecución de los requerimientos de la justicia ecuatoriana, asegurando que los imputados comparezcan ante los tribunales correspondientes.