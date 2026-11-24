John Reimberg: 'Para la localización y captura de alias Negro Willy, fueron meses de investigación'

Tras varios meses de investigación reservada y el despliegue de un equipo especializado de la Policía Nacional del Ecuador que ejecutó labores conjuntas de localización con las fuerzas de seguridad de España, las operaciones de inteligencia internacional permitieron concretar la captura en territorio español de alias 'Negro Willy', detalló John Reimberg, ministro del Interior.

Según el titular de esta cartera de Estado, la ejecución del operativo durante la jornada dominical respondió a una planificación táctica destinada a sorprender al objetivo y reducir sus márgenes de maniobra legal para interponer recursos que obstaculizaran su permanencia o eventual proceso de extradición.