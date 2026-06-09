John Reimberg: 'Los precandidatos del oficialismo estamos listos para servir al Ecuador'

"Los precandidatos del oficialismo estamos listos para servir al Ecuador, despojados de cualquier ambición personal" destacó John Reimberg, ministro del Interior, sobre el escenario político.

Reimberg se pronunció sobre el escenario político interno y la definición de cuadros para las próximas elecciones seccionales. Comentó que se incluyó dentro de las opciones del movimiento de gobierno y enfatizó que las precandidaturas oficiales están guiadas por un sentido de desprendimiento y vocación de servicio, asegurando que la prioridad del bloque es consolidar propuestas que respondan a las demandas de seguridad y desarrollo local antes que a agendas e intereses individuales.