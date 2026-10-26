Noticias, lunes 26 de octubre del 2026 | 24 Horas | Segunda ...

Jorge Ortíz: 'Lula rompe la racha de siete elecciones consecutivas de la derecha en Latinoamérica'

La victoria de la izquierda en el gigante sudamericano quiebra una tendencia electoral dominante en Latinoamérica, reconfigurando las alianzas multilaterales, las dinámicas comerciales y el peso político de la región en la agenda global, señaló Jorge Ortíz, internacionalista.

Ortíz considera que el nuevo ciclo gubernamental en Brasil enfrentará el reto de gestionar un país profundamente polarizado y con un Congreso de mayoría conservadora, lo que exigirá una pragmática estrategia de consensos e integración regional.