Jorge Yánez: 'La tarifa técnica del transporte en Quito debería superar los USD 0,65'

"La tarifa técnica del transporte en Quito debería superar los USD 0,65" señaló Jorge Yánez, vocero del transporte intracantonal de Quito, sobre los costos operativos del sector.

Yánez sostuvo que existe una brecha significativa entre el pasaje actual y el costo real de operación. Según el vocero de los transportistas, para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio, el análisis técnico sugiere un valor que duplica la tarifa vigente.