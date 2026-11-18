José Cabrera: 'El fin de semana teníamos 21 recintos inundados, hoy tenemos siete con ese problema'

En virtud de que las labores interinstitucionales de limpieza, drenaje y monitoreo permitieron reducir de 21 a siete el número de recintos electorales con acumulación de agua desde el fin de semana, la ejecución del plan de contingencia avanza en la mitigación del impacto de las lluvias de cara a los comicios, informó José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según Cabrera, la activación de espacios alternativos, los protocolos de evacuación coordinados con las Fuerzas Armadas y los organismos de socorro, así como la vigilancia permanente en las provincias más vulnerables, garantizan el resguardo del material electoral y el derecho al sufragio de la ciudadanía frente a las adversidades climáticas.