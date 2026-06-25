José Carlos Crespo: 'Beccacece se aferra a un libreto que no da resultados'

"La Selección busca refugiarse en sus bases tácticas y teme arriesgar en el Mundial, mientras Beccacece se aferra a un libreto que no da resultados" comentó José Carlos Crespo, periodista deportivo, sobre el rendimiento de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

Crespo analizó la postura estratégica y la toma de decisiones dentro del banquillo de la Selección Ecuatoriana de Fútbol durante el mundial. Advirtió que existe un retroceso hacia esquemas debido al temor de arriesgar frente a rivales de jerarquía. Indicó que el director técnico Sebastián Beccacece muestra rigidez conceptual al mantener un planteamiento que él considera ideal, obviando que la falta de fluidez y la desconexión ofensiva, lo que pone en evidencia que el sistema actual no está rindiendo los frutos esperados en la cancha.