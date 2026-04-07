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José Chalco: 'La enmienda pide declarar desiertos todos los concursos actuales del Cpccs'

"La enmienda pide declarar desiertos todos los concursos actuales del Cpccs", señaló José Chalco, abogado constitucionalista, sobre la propuesta de enmienda constitucional.

Chalco destacó que con esta enmienda se busca anular los procesos de selección de autoridades vigentes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), bajo el argumento de garantizar transparencia y legitimidad en las designaciones.