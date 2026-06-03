José Chalco: 'El sistema judicial no se va a reinstitucionalizar con reformas superficiales'

"El sistema judicial no se va a reinstitucionalizar con parches normativos ni reformas superficiales" señaló José Chalco, abogado constitucionalista, sobre las reformas judiciales que debate la Asamblea Nacional.

Chalco cuestionó de forma integral el paquete de reformas judiciales que se debate en el ámbito legislativo. Comentó que la crisis estructural que atraviesa la Función Judicial responde a problemas éticos, operativos y de diseño institucional profundamente arraigados, los cuales no pueden corregirse mediante modificaciones normativas aisladas o coyunturales, advirtiendo que estas medidas temporales solo postergan la verdadera transformación que demanda la administración de justicia.