José Elías Rodríguez: 'Atravesamos una fuerte criminalización de la movilidad humana'

"Atravesamos una fuerte criminalización de la movilidad humana y en Ecuador se condecora a los responsables de las deportaciones" comentó José Elías Rodríguez, presidente de la Federación de Ecuatorianos en el Exterior, sobre las políticas migratorias.

Rodríguez cuestionó las políticas migratorias vigentes y las decisiones de reconocimiento institucional en el país. Alertó que los ciudadanos en situación de movilidad enfrentan un entorno global de creciente estigmatización y endurecimiento penal. Además, calificó como una contradicción ética y política que el Estado ecuatoriano otorgue distinciones a funcionarios vinculados con los procesos de expulsión y deportación, descuidando el mandato constitucional de promover la ciudadanía universal y la protección integral de las familias.