José de la Gasca: 'La Comisión me quiere dejar fuera del concurso en un momento crítico'

"La Comisión me quiere dejar fuera del concurso en un momento crítico" declaró José de la Gasca, postulante a Fiscal General del Estado sobre presuntas irregularidades en el concurso.

Además cuestionó la imparcialidad de la Comisión Ciudadana de Selección. El aspirante sugirió que existe una intención deliberada de apartarlo del proceso justo cuando se definen las etapas clave, poniendo en duda la transparencia del concurso para designar a la máxima autoridad del Ministerio Público.