José Julio Neira: 'La precariedad tecnológica es la raíz de la corrupción en los servicios públicos'

"La precariedad tecnológica es la raíz de la corrupción en los servicios públicos" indicó José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, sobre el impulso a la digitalización integral.

Neira además comentó que la falta de sistemas tecnológicos avanzados en las entidades estatales facilita la discrecionalidad y las irregularidades. Para el funcionario, la modernización de las plataformas no es solo un tema de eficiencia, sino la herramienta fundamental para blindar al Estado contra las redes de corrupción.