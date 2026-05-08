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Esteban Ortiz: 'El hantavirus no es una amenaza comparable al Covid-19'

"El hantavirus no es una amenaza comparable al Covid-19" señaló Esteban Ortiz, médico salubrista, sobre el hantavirus.

Ortiz explicó que, a diferencia de los virus respiratorios de alta propagación, el hantavirus requiere de un contacto estrecho y condiciones ambientales específicas para transmitirse. El especialista hizo un llamado a la calma, enfatizando que no estamos ante un escenario de pandemia global, sino frente a un riesgo focalizado que depende de la interacción con roedores infectados.