José Julio Neira:'Utilizamos mecanismos de cooperación internacional para congelar fondos de Progen'

"Activamos todos los canales de cooperación internacional para congelar los fondos vinculados al caso Progen" sañaló José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, sobre fondos vinculados al Caso Progen.

Neira detalló las acciones legales y financieras que ejecuta el Gobierno Nacional para salvaguardar los recursos del Estado en el marco de las investigaciones del Caso Progen. Comnetó sobre la postura de cero tolerancia a la impunidad y explicó que el Ejecutivo está coordinando con organismos de inteligencia financiera y justicia extranjera para rastrear, inmovilizar y recuperar los capitales desviados, asegurando que se agotarán todas las instancias administrativas y diplomáticas para mitigar el perjuicio fiscal.