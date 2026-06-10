José Luis Chérrez: 'El enfoque de derechos humanos debe priorizar la protección de los ciudadanos'

"El enfoque de los derechos humanos debe priorizar la protección de los ciudadanos" destacó José Luis Chérrez, analista de inteligencia, sobre la percepción de seguridad.

Chérrez planteó una postura crítica respecto a la aplicación actual de las doctrinas de derechos humanos en el contexto de la crisis delictiva que atraviesa el país. Comentó que existe una percepción de desprotección institucional entre la ciudadanía, por lo que propone un giro en las políticas públicas de seguridad y justicia, orientando las garantías estatales de forma prioritaria hacia las víctimas de la delincuencia y los ciudadanos que cumplen con la ley.