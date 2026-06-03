Juan Carlos Blum: 'La Refinería de Esmeraldas opera casi al 90% de su capacidad'

"La Refinería de Esmeraldas opera casi al 90% de su capacidad, lo que nos permitirá limitar la importación de combustibles" indicó Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, sobre la situación energética de Ecuador.

Blum destacó el avance operativo y la eficiencia energética alcanzada en el principal complejo refinador del país. Señaló que el incremento en los niveles de procesamiento de crudo roza la barrera del 90% y tendrá un impacto macroeconómico directo al reducir la dependencia estatal de carburantes importados, optimizando los recursos públicos y fortaleciendo el autoabastecimiento de derivados en el mercado interno.