Juan Carlos Burbano: 'Nos falta trabajar más en el aspecto psicológico'

“Tenemos talento, tenemos técnica, pero nos falta trabajar más en el aspecto psicológico”, señaló Juan Carlos Burbano, exseleccionado nacional, en un análisis del desempeño de los seleccionados en el Mundial 2026.

Burbano destacó que el futbolista ecuatoriano actual goza de unas condiciones físicas y técnicas sobresalientes, con un roce internacional inédito en las mejores ligas del mundo. Advirtió que el verdadero techo competitivo de "La Tri" no se alcanzará hasta que se institucionalice un soporte de preparación mental de primer nivel. Comentó que para sostener la concentración bajo fatiga, procesar el error en tiempo real y asimilar la presión de los escenarios definitorios es lo que marca la diferencia entre competir y ganar en el plano internacional.