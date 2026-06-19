Juan Falkonerth: 'El escenario electoral en Colombia está atrapado en una polarización'

"El escenario electoral en Colombia está atrapado en una polarización que fuerza el voto hacia los extremos" indicó Juan Falkonerth, analista internacional, sobre las elecciones presidenciales en Colombia.

Falkonerth analizó los discursos que marcan el desarrollo de los comicios presidenciales en Colombia. Advirtió que el debate democrático en el vecino país ha sufrido una preocupante reducción de matices, obligando al electorado a decidir bajo una lógica binaria de confrontación. Indicó que esta fragmentación radical entre la extrema izquierda y la extrema derecha anula las opciones de consenso en el centro político, elevando el riesgo de generar un gobierno con serios problemas de legitimidad y gobernabilidad frente a un Congreso fragmentado.