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Juan Manuel Fuertes: 'Detrás del despido masivo de servidores públicos no hay una estrategia'

"Detrás del despido masivo de servidores públicos no hay una estrategia" indicó Juan Manuel Fuertes, analista político, sobre la estrategia de modernización estatal.

Fuertes cuestionó la efectividad de las recientes reformas administrativas implementadas en el aparato estatal. Comentó que la desvinculación a gran escala de empleados públicos carece de un sustento técnico integral y de una visión de largo plazo, convirtiéndose en una medida meramente fiscalista que debilita la capacidad operativa de las instituciones sin traducirse esto en una verdadera optimización o modernización de los servicios públicos.