Juan Rivadeneira: 'La configuración de los liderazgos locales será determinante'

"La configuración de los liderazgos y dinámicas locales será un factor determinante en la carrera hacia las elecciones presidenciales" indicó Juan Rivadeniera, sobre el panorama político del país.

Rivadeniera analizó el escenario preelectoral de Ecuador, destacando que el éxito de las futuras candidaturas no se definirá únicamente en los grandes centros urbanos o mediante estrategias nacionales. Advirtió que la política ecuatoriana está fragmentada a nivel territorial, por ello el diseño de listas locales, la selección de cuadros en cada cantón y la capacidad de articular acuerdos con los poderes regionales serán las variables críticas que reconfiguren los espacios electorales en la papeleta.