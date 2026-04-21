Noticias, martes 21 de abril del 2026 | 24 Horas | Quito

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Juan Saavedra: 'De nada sirve reforzar la generación si se descuida la transmisión y distribución'

"De nada sirve reforzar la generación si se descuida la transmisión y distribución" destacó Juan Saavedra, exgerente de Celec.

Saavedra advirtió que la inversión en nuevas plantas de energía será insuficiente si no se modernizan las redes que transportan y entregan la electricidad, señalando que el cuello de botella del sistema reside en la infraestructura de red.