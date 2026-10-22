Julián Báez: ´En regiones donde hay movimientos verticales de las nubes se intensifican las lluvias´

"En las regiones donde convergen movimientos verticales ascendentes de masas de aire caliente y húmedo, la convección intensifica significativamente la formación de precipitaciones extremas", señaló Julián Báez, Director de la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para las Américas.

Báez aseguró que comprender la física de estos fenómenos es indispensable para que los gobiernos locales e instituciones de protección civil fortalezcan los sistemas de alerta temprana, adoptando medidas preventivas en zonas de alto riesgo de deslizamiento o inundación, para así mitigar los impactos socioeconómicos derivados de la variabilidad climática.