Karen Sichel: 'Lo que pasa con Álvarez es persecución digna de un régimen autoritario'

"Lo que pasa con Aquiles Álvarez es tortura y persecución digna de un régimen autoritario", sañaló Karen Sichel, analista política e investigadora, sobre el tratamiento judicial en Ecuador.

Sichel indicó que las acciones estatales son autoritarias y denunció que las condiciones impuestas rebasan los límites procesales, configurando un escenario de persecución política y vulneración de derechos fundamentales por parte de un poder que, a su criterio, actúa sin contrapesos ni temor al control judicial.