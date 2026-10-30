Katherine Herrera: 'El exceso de toques de queda puede generar resiliencia en la dinámica criminal'

Considerando que la medida de restricción de movilidad puede alterar momentáneamente la logística criminal, el uso repetitivo del toque de queda desgasta su capacidad de disuasión frente al crimen organizado, por lo que resulta indispensable complementar estas acciones con estrategias integrales de seguridad estatal, adujo Katherine Herrera, consultora política en seguridad pública y de Estado.

Según la especialista, la sobreexposición a estas restricciones permite que las organizaciones delictivas adapten sus estrategias operativas y desarrollen capacidad de resiliencia frente a los controles estatales, por lo que enfatizó la necesidad de complementar estas acciones con inteligencia táctica y reformas estructurales, señaló la consultora política en seguridad pública, Katherine Herrera.