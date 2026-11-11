Lavinia Valbonesi: 'No se trata de acompañar a las familias en las emergencias, sino dar acciones'

Toda vez que la gravedad del impacto climático supera la presencia formal en el territorio, la atención a las comunidades damnificadas exige trascender el acompañamiento simbólico y concretar la entrega oportuna de ayuda humanitaria y soluciones integrales frente a la pérdida de bienes, aseveró Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador.

Según Valbonesi, la articulación eficiente del tejido social, la cooperación estratégica y la celeridad en la entrega de insumos básicos resultan determinantes para sostener a las familias vulnerables y propiciar su pronta recuperación económica y emocional durante la crisis climática.