Leonardo Orlando: 'La principal amenaza que tenemos en la provincia son las inundaciones'

“La principal amenaza que tenemos en la provincia, que afecta a la mayor parte de la población, son las inundaciones” dijo Leonardo Orlando, prefecto de Manabí, sobre la preparación por el fenómeno de El Niño.

Orlando analizó el diagnóstico de vulnerabilidad territorial de la provincia y las acciones operativas desplegadas ante la inminencia del fenómeno de El Niño. Advirtió que el riesgo de inundación representa la mayor amenaza para la población manabita, afectando directamente a zonas urbanas, asentamientos rurales y extensas áreas de producción agrícola y ganadera. Destacó que se prioriza el desazolve de cauces, la limpieza de quebradas, el reforzamiento de muros de contención y la protección de la red vial secundaria y terciaria para garantizar la conectividad y minimizar el impacto socioeconómico en los sectores más expuestos.