Leonardo Stagg: 'Pareciera que el mejor abogado de Progen es el propio Fiscal General'

"Pareciera que el mejor abogado de Progen es el propio Fiscal General" señaló Leonardo Stagg, abogado defensor de Antonio Gonçalves, sobre el rol de la Fiscalía en el caso 'Apagón'.

Stagg criticó duramente la postura de la Fiscalía General del Estado dentro de las investigaciones del caso 'Apagón'. Sugirió que las acciones de la entidad persecutora parecen favorecer los intereses de la empresa contratista Progen en lugar de velar de forma imparcial por la transparencia del proceso, lo que genera dudas sobre la objetividad en la determinación de responsabilidades por el perjuicio al Estado.