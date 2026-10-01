Lorena Naranjo: '¿Bloquear contenido criminal o limitar el acceso de menores a redes?'

¿Bloquear contenido criminal o limitar el acceso de menores a redes? Lorena Naranjo, directora de la maestría en derecho digital de la UDLA, señaló que la responsabilidad es compartida entre padres, plataformas y Estado.

Naranjo analizó las implicaciones técnicas, éticas y jurídicas de las medidas destinadas a prevenir la captación y exposición de niños, niñas y adolescentes a entornos de delincuencia organizada en plataformas virtuales. Sostuvo que abordar la seguridad digital infantil no admite respuestas unilaterales ni medidas drásticas aisladas, sino que exige articular un esquema de corresponsabilidad compartida entre el Estado, las plataformas tecnológicas y las familias. Destacó que, el Estado debe normar y perseguir el ciberdelito sin vulnerar derechos fundamentales, las plataformas de redes sociales están obligadas a fortalecer sus algoritmos de moderación y verificación de edad, al tiempo que los padres y tutores deben asumir un rol activo de supervisión y alfabetización digital en el entorno familiar.