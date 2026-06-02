Luis Alberto Jaramillo: 'La balanza comercial con Colombia registra una caída '

"La balanza comercial con Colombia registra una caída del 20% en exportaciones y 40% en importaciones", señaló Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, sobre el balance oficial comercial con Colombia.

Jaramillo presentó el primer balance oficial tras cuatro meses de la tasa de seguridad aplicada a Colombia. Las cifras ministeriales revelan una contracción generalizada en el flujo de mercancías entre ambas naciones, evidenciando la disminución del intercambio comercial y la reducción de las compras al país vecino de manera drástica.