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Marcela Reinoso: 'Se debe planificar medidas de contingencia por crisis de abastecimiento'

"Ecuador debe planificar medidas de contingencia ante crisis de abastecimiento de combustibles" señaló Marcela Reinoso, exgerenta de Petroecuador, sobre la vulnerabilidad del sistema de combustible.

Reinoso advirtió sobre la vulnerabilidad del sistema frente a posibles interrupciones en el suministro de gasolinas. Además indicó que el país no puede reaccionar de forma improvisada y urge a las autoridades a establecer protocolos de respuesta y reservas estratégicas que garanticen la movilidad y la economía interna ante escenarios críticos.