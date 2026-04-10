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Entrevistas en 24 Horas

Actualizada: 10 abr 2026 - 08:42

Marco Torres Paz: 'Keiko Fujimori lidera sondeos mientras el segundo lugar se disputa intensamente'

"Keiko Fujimori lidera sondeos mientras el segundo lugar se disputa intensamente", indicó Marco Torres Paz, consultor político, sobre las elecciones presidenciales en Perú.

Torres Paz analizó las primeras tendencias de intención de voto en Perú, destacando el posicionamiento de Fuerza Popular y la fragmentación en las figuras que aspiran a pasar a una segunda vuelta.

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